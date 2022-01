Peking moet het doen zonder Twentse sporters. Hoe kan dat?

Geen Twentse en/of Achterhoekse sporters tijdens de komende Winterspelen. Hoe kan dat?

Eenvoudige vraag, eenvoudig antwoord: ze (de schaatsers) waren niet snel genoeg tijdens het eind vorig jaar gehouden olympisch kwalificatietoernooi. Met drievoudig olympisch kampioene Jorien ter Mors en de 22-jarige Joy Beune hadden ‘we’ twee kandidaten voor het halen van een startbewijs in Peking, maar beide schaatssters zakten door het ijs. Met name Ter Mors wist de hoge verwachtingen niet waar te maken. Zij is inmiddels gestopt met schaatsen: het NK sprint van afgelopen weekend was haar laatste toernooi. In de andere disciplines heeft deze regio - nog - geen deelnemers.