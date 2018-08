Pellegrini dobbert rond, Agüero ontmoet Justin Timberlake

De Jong: Dit voelt als een prijs

29 augustus PSV-aanvoerder Luuk de Jong is dolblij nadat hij zich met PSV plaatste voor de groepsfase van de Champions League. BATE Borisov werd in Eindhoven met 3-0 verslagen en dat was na de 2-3 in Wit-Rusland ruim voldoende. ,,Dit voelt als een prijs."