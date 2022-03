Peloton worstelt met eind aan coronarestricties, maar Bauke Mollema maakt zich niet druk: ‘Het is klaar hè?’

Door Daan Hakkenberg



Het is wennen, maar bij de start van de tweede etappe van Parijs-Nice in het schilderachtige dorp Auffargis hervindt het wielrennen haar oude gezicht. Na twee magere jaren is de jacht op handtekeningen en selfies eindelijk weer geopend. Het blijft bijzonder hoe volwassen mannen als kleine jongetjes gebiologeerd naar een fiets op een dak van een ploegleiderswagen kunnen kijken en voorzichtig aan een achterwiel draaien. Auffargis is een dorp in de bossen even onder Parijs en telt niet meer dan 2000 inwoners, heeft één bar tabac, één bakker en één apotheek. Hier hoeft het peloton niet te vrezen voor een volksoploop.

Dat is anders als het peloton drieënhalf uur later Orléans binnenstormt. Na een sprint gaan de renners vol in de remmen om na een u-bocht bij de teambussen te komen. Daar is er geen doorkomen aan. Wielerfans, dagjesmensen en complete gezinnen met kinderwagens. Dranghekken zijn er niet. Renners moeten slalommend naar de bus. ,,Een jungle’’, zegt Dylan van Baarle. ,,En als ze nou nog een beetje de maatregelen volgen, maar niemand loopt meer met een mondmasker.’’

De wielerwereld werd - net als de rest van de wereld - twee jaar geleden overvallen door de coronapandemie. Net als de wereld ging het peloton op slot. Renners reden hun wedstrijden opgesloten in een zo veilig mogelijke bubbel, afgesloten van de buitenwereld. Bij renners en ploegen is de verbazing groot als deze week in Parijs-Nice plots blijkt dat de restricties grotendeels zijn afgeschaft. Voor de volledigheid: Parijs-Nice was twee jaar terug de enige wielerwedstrijd die gewoon doorreed terwijl corona om zich heen greep. Alleen de laatste etappe werd geschrapt.

Terwijl in het dagelijks leven corona inmiddels meer en meer naar de achtergrond verdwijnt, komt het peloton klem te zitten. ,,Ik draag nog steeds een mondmasker en geef geen handtekeningen. Als ik het dan toch krijg, heb ik er in ieder geval alles aan gedaan’’, zegt Van Baarle. ,,Wij hadden maandag nog een hotel waar we gescheiden zaten van de andere bezoekers. Maar een dag later zaten we in een hotel zonder restaurant. Voor ons renners werd gekookt in onze eigen truck, maar de staf moest in een restaurant aan de weg eten. Dat slaat nergens op.’’ Dag veilige bubbel.

Waar voor de meeste mensen de omikronvariant een overkomelijk risico is, zijn coureurs nog altijd op hun hoede. Besmetting betekent niet alleen wedstrijden missen, maar ook trainingen. Juist in het voorjaar, als de wedstrijden en prijzen alleen maar groter en prestigieuzer worden. Nog afgezien dat ook de mildere omikronvariant verstrekkende gevolgen voor je gezondheid kan hebben. Tim Declercq, een belangrijke kracht in de voorjaarsploeg van Quick-Step Alpha Vinyl, testte half februari positief. Maar het leed bleek nog groter. Als gevolg van de besmetting kampte hij met een ontstoken hartzakje. Verplichte rust van ruim twee weken. Stiekem hoopt hij nog op Parijs-Roubaix, maar Declercq concentreert zich al op het tweede deel van het seizoen.

Bij Jumbo-Visma zijn ze nog altijd in verhoogde staat van paraatheid, zegt sportief directeur Merijn Zeeman. De ploeg zag vorige week nog Tom Dumoulin wegvallen voor Strade Bianche na een positieve test. ,,Wij doen nog altijd het maximale. De pandemie is in een nieuwe fase, maar voor topsporters niet.’’ Bij Jumbo betekent dat maximaal gebruik van mondkapjes, handen wassen en heel veel testen. PCR en sneltesten voor de wedstrijden. Ook in Parijs-Nice worden renners en staf elke dag getest door de ploeg. Verder luchtzuiveraars in de bus en hotels. Afgescheiden eetruimte in de hotels en renners slapen nog altijd zoveel mogelijk apart van elkaar.

Renners die besmet zijn geraakt, worden bij Jumbo daarna intensief gemonitord en cardiologisch onderzocht om eventuele bijkomende gezondheidsschade in kaart te brengen. Zeeman: ,,Nederland is blij dat er steeds meer resistentie is. Ik ook. Maar voor een topsporter blijft het een pittige tijd. Het enige waar ik op af ga, is onze eigen medische staf. Die voorspelt ook dat het de komende maanden zal uitdoven en alles wat makkelijker wordt. Maar wat blijft, is dat je het als topsporter gewoon niet wilt krijgen.’’

Zo zit het wielrennen in een onmogelijke spagaat. Al kan Bauke Mollema - wie anders - zich daar niet druk om maken ,,Het is klaar hè? Dat weet je toch. Ik heb me er nooit echt veel van aangetrokken en ben er ook nooit bang voor geweest. Officieel zijn er nog wel regels. Van de UCI moet je volgens mij op het podium een masker op, maar dat slaat toch helemaal nergens op als er voor het podium 500 man staat zonder. Ik vind het vooral mooi dat er weer meer publiek bij is.''

En dat geldt voor het complete peloton. Na twee jaar is het wielrennen eindelijk weer van het volk. Dus kust en knuffelt Fabio Jakobsen na zijn ritwinst in Orléans met zijn zusje Marloes en slaat hij een dag later een arm om de schouder van een jongetje voor een foto. ,,Je merkt dat de fans er op gewacht hebben dat het weer kan. Dit is waarom we het doen. Wij zijn entertainment.’’