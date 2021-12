Peng niet de eerste Chinese sporter die zomaar verdwijnt: ‘Hij was opeens weg’

Wereldgoal FC Twen­te-middenvel­der Zerrouki breekt de muur van Go Ahead

DEVENTER - De laatste keer dat FC Twente een wedstrijd op vreemde bodem wist om te draaien in het slotkwartier, werd de ploeg kampioen. Elf jaar later lukte het de Enschedeërs eindelijk weer eens, dit keer bij Go Ahead Eagles. Van 1-0 achter werd het in een paar minuten tijd 1-2. Met dank aan een wereldgoal van Ramiz Zerrouki.

8:48