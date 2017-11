Pep Guardiola moet flink schuiven in verdediging City

Niet voor niets liet hij aanvallende middenvelder Jesus Navas al eens opdraven als rechtsback, was linksback Aleksandar Kolarov al eens centrumverdediger en dook middenvelder Fernandinho op als linker-vleugelverdediger.



Vandaag zinspeelde Guardiola zelfs op een basisplaats voor de twintigjarige Tosin Adarabioyo, die vorig jaar december één keer opdraafde in de CL-wedstrijd tegen Celtic, maar sindsdien op stal bleef. Ook een basisplaats in het centrum voor Kyle Walker of Danilo, echte vleugelverdedigers, behoort tot de opties voor de Spaanse manager, die met nog dertien duels in 43 dagen dit kalenderjaar een pittig programma voor de boeg heeft.



,,Ik ben benieuwd hoe spelers zich deze weken houden op posities die ze niet zo gewend zijn. We zijn een topploeg, ook hier moeten we mee om kunnen gaan.''