Pep tegen Klopp: de balans en mooiste duels

Klopp en Guardiola laten geen mogelijkheid voorbijgaan om elkaar de hemel in te prijzen. ,,Hij is de beste manager ter wereld", zei Guardiola vlak na zijn aanstelling bij City over Klopp. ,,Alleen zijn teams slagen erin de achterste linie onder druk te zetten zonder vol in het mes te lopen." Klopp sprak in aanloop naar het duel van morgen nog vol bewondering over zijn collega. ,,Peps teams zijn altijd moeilijk te bespelen. Natuurlijk beschikt hij over geweldige spelers, maar zijn tactische inzicht is buitengewoon."



Het powerplay van de Duitser tegen het tactische vernuft van de Catalaan is de afgelopen jaren regelmatig goed geweest voor spectaculaire duels met een karrenvracht aan doelpunten. De balans is na 12 duels licht in het voordeel van Klopp: 6 zeges tegenover 5 nederlagen. Maar één keer eindigde een ontmoeting tussen de twee in een remise.



Dit waren de mooiste vijf duels tussen Klopp en Guardiola: