Pep wijst journalist terecht: 'Ik geloof wél in Feyenoord'

Pep Guardiola liet zich op de persconferentie in aanloop naar het treffen met Feyenoord niet verleiden tot neerbuigende opmerkingen over de Rotterdammers. ,,Misschien geloof jij niet in je teams", counterde hij een Nederlandse journalist. ,,Maar ik wel."