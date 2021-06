Pérez blijft Verstappen en Ferrari's voor in tweede training, Mercedes stelt opnieuw teleur

Wat betreft het missen van bochten, gingen de coureurs lekker door waar ze eerder op de dag gebleven waren. Sebastian Vettel zorgde bovendien voor de eerste spin van de sessie, maar het was na ruim tien minuten trainen Nicholas Latifi die met motorproblemen voor de eerste rode vlag van het weekend zorgde. Niet veel later liep ook Charles Leclerc de nodige schade op. De Monegask blokkeerde, parkeerde zijn Ferrari in de muur en verloor daarbij zijn voorvleugel.

Toen de baan opnieuw was vrijgegeven en iedereen voor zijn run op softs kon gaan, gingen de tijden in rap tempo verder omlaag. Uiteindelijk waren het de Red Bulls die de tijdenlijst domineerden voor de twee Ferrari’s, maar ditmaal niet met Max Verstappen op P1. Die eer was in de middagtraining voor Sergio Pérez, die hier in het verleden al twee verrassende podiumplaatsen behaalde en dus wel raad weet met dit stratencircuit. Des te minder indruk maakte Mercedes wederom. Na het dramatisch verlopen weekend in Monaco, wisten Lewis Hamilton (P11) en Valtteri Bottas (P16) ook in VT2 niet te imponeren. Zij zullen nog een serieuze slag moeten maken om zaterdagmiddag (14.00 uur) klaar te zijn voor de kwalificatie.