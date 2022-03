Perez haalt Hamilton in

Ajax vergooit zeker lijkend record: acht tegentref­fers in vier duels met Onana

Ajax zal dit seizoen toch geen record vestigen als het gaat om minste tegengoals in een seizoen in de eredivisie. Vorige maand leek dat record nog een zekerheidje, maar in de laatste vier competitieduels kreeg Ajax liefst acht tegentreffers.

16:44