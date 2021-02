Pérez: Max en ik moeten samen het maximale uit die auto zien te persen

Door Arjan Schouten

Hij is niet op vakantie geweest. De winter draaide voor Sergio Pérez maar om één ding: zo fit mogelijk aan de start van het nieuwe Formule 1-seizoen verschijnen. Bij Racing Point was hij jarenlang een vaste kracht, onderdeel van het meubilair. Bij Red Bull Racing begint hij naast Max Verstappen aan een bijzonder jaar, zo beseft de Mexicaan, die slechts voor één seizoen tekende. ,,De motivatie is groot, want dit is een gigantische kans voor me. Ik wil er alles aan doen om te leveren.”

Ongeacht waar zijn toekomst straks ligt, het eerste jaar bij een topteam kan allesbepalend zijn voor het restant van zijn carrière. ,,Deze kans kan veel deuren openen’’, weet de 31-jarige Pérez. ,,Ik wil leveren en dan zien we wel wat er gebeurt.”

Zijn eerste meters in de Red Bull reed hij gisteren al op Silverstone. Een filmdag, slechts. ,,Maar ik kon al wel de potentie van de auto voelen, zonder daar meteen veel conclusies aan te verbinden’’, aldus Pérez, die sowieso onder de indruk is van zijn nieuwe werkgever. Hij was al veel in Milton Keynes, om uren te maken in de simulator. ,,De fabriek is indrukwekkend, het aantal mensen die er werken, de organisatie die er staat. En de mentaliteit, geweldig om te zien.”

Hij weet dat Honda er in het laatste jaar als vaste motorleverancier alles aan wil doen om eindelijk het gat met Mercedes te dichten. ,,Dat is afwachten of dat lukt, maar we werken er hard voor. En blijkt die auto goed genoeg voor de titel, dan moeten we er voor gaan.”

Spreekt Pérez over dit seizoen, dat spreekt hij steeds in meervoud. Om maar te benadrukken dat hij een teamplayer is waar Max Verstappen op kan rekenen, na twee jaar met Pierre Gasly en Alexander Albon die faalden. Vertrouwend op zijn ervaring verwacht Pérez het beter te doen. ,,Geef me een beetje tijd om de auto te leren kennen, maar ik zou niet weten waarom ik hier niet ook mijn vertrouwde niveau kan halen. Een nieuwe uitdaging opent ook je geest als coureur weer een beetje en dat biedt de mogelijkheid om als coureur weer te groeien.”

Zijn verwachtingen van de samenwerking met Verstappen? ,,Max is heel sterk in de kwalificaties, hét referentiepunt. Op racepace denk ik dat we een goede match zijn, samen moeten we het maximale uit de auto zien te persen.’’