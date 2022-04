‘Perfecte dag’ voor dominante Charles Leclerc: ‘Onze auto was vandaag de beste’

George Russell eindigde op zijn beurt als derde in Melbourne. Voor het eerst mocht hij als Mercedes-coureur naar het podium, nadat hij ook zijn eigen teamgenoot Lewis Hamilton achter zich wist te houden. ,,Ongelofelijk", concludeerde de Brit. ,,We hebben vandaag wat geluk gehad, maar zo werkt het in onze sport. Je moet er soms staan om te profiteren en we hadden meer snelheid dan we dachten. Het hele weekend waren we het vijfde snelste team en toch staan we hier op het podium en P4, plus tweede in het constructeurskampioenschap. Dat is crazy.”