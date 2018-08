Perisic ziet Bayern zitten, Alderweireld binnen 48 uur van United

Gaat Hakim Ziyech nog weg bij Ajax? Wat doet Real Madrid na het vertrek van Cristiano Ronaldo? De transfermarkt is aangekomen een rumoerige periode. Nog een paar weken draait de carrousel op volle toeren. Mis in onze rubriek TransferTalk niets van alle geruchten en voltooide transfers.

Perisic opent deur naar Bayern

Ivan Perisic heeft aan de Kroatische krant Sportske novosti laten weten dat hij een overgang naar Bayern München wel ziet zitten, niet in het minst omdat zijn landgenoot Niko Kovac nu trainer is. ,,Kovac heeft veel invloed op mij gehad'', aldus Perisic. ,,Als hij me wil, dan weet hij me te vinden.''



,,Ik heb veel plezier bij Inter, maar de resultaten waren vorig jaar niet goed. Maar als ik van club verander, dan alleen een topclub in één van de beste competities ter wereld.''



De 29-jarige Kroaat speelt sinds 2015 voor Inter. Daarvoor speelde hij onder meer voor Wolfsburg, Borussia Dortmund en Club Brugge. Ook speelde hij al 73 interlands voor het nationale elftal.

Bij RKC gestrande spits tekent drie jaar bij Panathinaikos

Volledig scherm Mark Sifneos. © Proshots Voormalig RKC Waalwijk-spits Mark Sifneos (21) heeft zich donderdag in motel Gilze-Rijen bij de selectie van Panathinaikos gevoegd. De Griekse Amsterdammer bereikte overeenstemming over een driejarig contract met de topclub uit zijn moederland.



Sifneos maakte van 2014 tot 2016 deel uit van Brabant United, de gemeenschappelijke jeugdopleiding van RKC Waalwijk en FC Den Bosch. In 2016, bij de afsplitsing, werd hij overgeheveld naar de beloftenselectie van de Waalwijkse club. Hij speelde in totaal 21 minuten voor de hoofdmacht.

Werder Bremen behoudt gewilde Augustinsson

Werder Bremen heeft de Zweedse verdediger Ludwig Augustinsson langer aan zich weten te binden. De 24-jarige linksback, een van de uitblinkers bij Zweden op het recente WK in Rusland, stond in de belangstelling van clubs uit Engeland, Italië en Portugal. Augustinsson besloot de club van Davy Klaassen echter trouw te blijven en kreeg als beloning een langer en ongetwijfeld flink opgewaardeerd contract.

,,Ludwig is een belangrijke bouwsteen van onze ploeg'', zei trainer Florian Kohfeldt. ,,Zeker tijdens het WK heeft hij zich in de kijker gespeeld. Gelukkig is hij ervan overtuigd dat Werder de juiste club voor hem is.''

Werder Bremen nam Augustinsson vorig jaar over van FC Kopenhagen. Op het WK maakte de linksback de openingstreffer in de met 3-0 gewonnen groepswedstrijd tegen Mexico. Voor Zweden eindigde het toernooi in de kwartfinale tegen Engeland (0-2).

Klopp verwacht nog uitgaande transfers

De transfermarkt sluit in Engeland al op 9 augustus. Volgens Liverpool-coach Jurgen Klopp is het niet onwaarschijnlijk dat er voor die tijd nog wat gebeurt bij Liverpool. Onder meer Divock Origi en Danny Ings zouden Anfield nog kunnen verlaten voor donderdag.

Hazard keert maandag terug bij Chelsea

Chelsea wil Eden Hazard, die nadrukkelijk in de belangstelling staat van Real Madrid, graag in Londen houden. De Belg keert morgen terug uit vakantie. Maurizio Sarri wil dan alvast met de kleine dribbelaar om de tafel zitten om een verlengd verblijf te bespreken. Volgens The Sunday Times zou Chelsea Hazard een weekloon van 350.000 euro willen geven.

Alderweireld op weg naar Manchester United

Manchester United lijkt de volgende club te worden van Toby Alderweireld, zo weet The Mirror. De Belg staat al langer op het verlanglijstje van José Mourinho, maar de vraagprijs van Tottenham (ongeveer 84 miljoen euro) was vorig jaar te hoog voor The Red Devils. Spurs hebben echter hun vraagprijs laten zaken tot 67 miljoen euro, en daar lijkt Manchester nu op in te willen gaan. Nog volgens The Mirror zou de transfer binnen 48 uur worden afgerond.

Alderweireld speelt sinds 2015 bij Tottenham. Hij kwam er reeds tot 109 wedstrijden. Eerder speelde de 29-jarige Belg onder meer voor Atlético Madrid en Ajax.

Zaha bijna van Chelsea

De Sunday Mirror schrijft vandaag dat Wilfried Zaha mogelijk de nieuwe versterking wordt van Chelsea. De vleugelspeler, momenteel onder contract bij Crystal Palace, zou 84 miljoen euro moeten kosten.

Dembélé weigert transfer naar Inter

Moussa Dembélé heeft een voorstel van Internazionale naast zich neergelegd. De Italianen hadden zich gemeld bij Tottenham, maar financieel kwamen de speler en de Nerazzurri er niet uit. Op zijn 31ste hoopt Dembélé voor de laatste keer een lucratief contract te versieren. Zo toonde onder meer het Chinese Bejing Guoan interesse, maar de Belg zag een verhuizing naar China niet zitten.

Benitez ontevreden over transferbeleid Newcastle

Rafael Benitez kan zich niet vinden in het transferbeleid van Newcastle. De Spanjaard kan zich niet vinden in het feit dat de club ieder jaar slechts ,,probeert te overleven'', aldus Sky Sports.

,,Ik heb veel vertrouwen in deze spelersgroep maar de club weet dat er iets moet gebeuren om de concurrentie tussen de spelers aan te scherpen'', aldus Benitez.

,,Als je mij vraagt of het nu ideaal is, dan zeg ik nee. Ik werk op een andere manier en pak de dingen graag vroeg aan. Maar dat kunnen we momenteel niet doen. We moeten proberen onszelf te verbeteren waar mogelijk.''

Gerrard krijgt opvolger

Bobby Duncan, het neefje van Liverpool-legende Steven Gerrard, heeft een contract getekend bij Liverpool. De spits komt over van Manchester City, dat een opleidingsvergoeding ontvangt van The Reds. Duncan speelde zeven jaar bij de club uit Manchester. ,,Ik heb zo lang gewacht op deze dag. Eindelijk ben ik bij de club die ik heel mijn jeugd heb gesteund. Een jongensdroom komt uit. Nu aan de slag", schrijft hij op zijn Instagram-pagina.