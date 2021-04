Personal trainer Verstappen: ‘Zo fit was Max nog nooit’

VideoMax Verstappen staat er volgens zijn personal trainer Bradley Scanes qua fysieke gesteldheid buitengewoon goed op zo aan het begin van het nieuwe Formule 1-jaar. ,,Ik denk dat Max qua fitheid in zijn beste vorm ooit aan het seizoen is begonnen", stelt hij in de laatste Red Bull-podcast Talking Bull . ,,Hij is erg gedisciplineerd in wat hij doet.”

Door de vele beperkingen vanwege Covid-19 heeft Verstappen volgens Scanes veel gerichter kunnen toewerken naar het nieuwe seizoen. Zo waren er minder reismomenten en hoefde de 23-jarige Nederlander ook minder vaak op te draven bij commerciële en mediaverplichtingen. Verstappen kon daardoor in aanloop naar het seizoen gedurende zo'n zeven weken vrijwel dagelijks gerichte trainingssessies afwerken.

Belangrijk lichaamsdeel

Binnen de trainingen worden de nodige variaties aangebracht. De Formule 1-coureurs moeten immers fysiek ijzersterk zijn, een goed uithoudingsvermogen hebben en daarnaast over mentale kracht beschikken. ,,Zo richten we ons onder meer op het boven- en onderlijf en natuurlijk de nek. Dat laatste is voor elke coureur een belangrijk lichaamsdeel”, aldus Scanes.

Tijdens een race kunnen de uitgeoefende krachten op de nek van Verstappen en co immers oplopen tot 6G. ,,Een hoofd weegt zo'n vijf kilo en een helm twee kilo. Dan gaat het om zeven kilo tegenover 5 tot 6G. Dan praat je over een kracht van 35 tot 42 kilogram die zijwaarts op je nek wordt uitgeoefend", legt Scanes uit.

Quote Dat is echt zwaar, al heeft Max daar geen enkele probleem mee Bradley Scanes, performance coach Red Bull

De vaste volgers van Verstappen op Instagram hebben de beelden waarschijnlijk wel eens gezien dat er een elastiek rond het hoofd van de topcoureur van Red Bull gespannen staat. ,,Op die manier kunnen we in alle richtingen kracht uitoefenen.” Verder doet Verstappen aan het zogenoemde nek-planken, waarbij zijn hoofd op een stoel ligt en daardoor zijn hele lichaamsgewicht op zijn nek rust. ,,Dat is echt zwaar", verzekert de performance coach van Red Bull. ,,Al heeft Max daar geen enkele probleem mee.”

In de podcast komt ook Christian Horner aan het woord. De Red Bull-teambaas vindt dat bij de eerste race, twee weken geleden in Bahrein, vooral het publiek de grote winnaar was. Verstappen raakte met Lewis Hamilton in de laatste ronden in een hevig gevecht verwikkeld. De Limburger had de zege voor het grijpen toen hij vlak voor het einde de zevenvoudig wereldkampioen had ingehaald. Maar doordat hij niet veel later met zijn RB16B buiten de baan raakte, moest hij de Brit weer voor laten gaan. Zo won Hamilton alsnog de openingsrace.

Quote Ik hoop dat het een spannende en intense strijd wordt Christian Horner, teambaas Red Bull

De toon werd in Bahrein in elk geval gezet voor de rest van het seizoen. ,,Ik hoop dat het een spannende en intense strijd wordt", zegt Horner in Talking Bull. ,,Dat wil iedereen in de sport. Kijk naar de reacties na de afgelopen race. Iedereen heeft genoten van het spektakel tussen de beste coureurs van de wereld.” Voor komend weekend staat de GP Emilia-Romagna, de tweede race van het seizoen, op de rol.

