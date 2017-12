Persoonlijk record voor De Jong, Wüst op podium

Wüst blijft morgen op de 1000 meter en de ploegachtervolging uit voorzorg aan de kant. Zondag wil ze op de 1500 meter wel weer in actie komen. Ze liet na afloop haar bont en blauwe linkerbeen zien, als gevolg van een verkramping. Ze heeft al langere tijd last van die blessure, vertelde ze. ,,Daarom is het goed dat ik nu de zon in ga en even niet schaats. Fysiek zit het verder goed, dat zag je vandaag. Als dat been herstelt, kan ik echt mee gaan doen om goud.”