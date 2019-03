Persoonlijk record voor Wüst op 1000 meter, Bowe schaatst wereldrecord

Nuis: Wereldre­cord met een mazzeltje

0:17 Kjeld Nuis besefte als geen ander dat hij bij de wereldbekerfinale in Salt Lake City zijn fabelachtige wereldrecord op de 1000 meter (1.06,18) mede aan een gelukje te danken had. In zijn eerste binnenbocht waaide hij volledig uit zijn baan en kwam hij heel even voor de neus van tegenstander Havard Lorentzen te rijden. De Noor bleek echter geen last van de ontketende Nederlander te hebben, waardoor een pijnlijke diskwalificatie uitbleef.