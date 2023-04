‘Peter Bosz de nieuwe trainer van FC Twente? Nee, dat gaat waarschijnlijk niet meer gebeuren’

Voetbalpod­cast | ‘Feyenoord kan met Slot hetzelfde doen als Atlético Madrid met Simeone’

Feyenoord en PSV werden de winnaars van de 27ste speelronde in de eredivisie. Ajax, AZ en FC Twente lieten punten liggen. Bovendien was er gedoe over de VAR, teleurstelling bij ploegen onderin en onzekerheid bij Ajax in de top. Etienne Verhoeff bespreekt het met Mikos Gouka en Sjoerd Mossou in een nieuwe AD Voetbalpodcast.