Peter Bosz wacht ook na zeven CL-duels nog op eerste zege

Bosz won zijn zijn eerste zes duels in de Champions League als trainer van Dortmund ook niet. Na twee schamele gelijke spelen in het seizoen 2017-2018 tegen APOEL Nicosia (twee keer 1-1) viel al in de groepsfase het doek voor Bosz én Borussia Dortmund. Van Spurs (1-3 en 1-2) en Real Madrid (1-3 en 2-3) werd twee keer verloren.



Bosz in niet de enige Nederlander die in zijn eerste zeven Champions league-duels nooit won. Co Adriaanse slaagde daar in zijn eerste zeven duels - met Willem II en Porto - evenmin in.