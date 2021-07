Peter Bosz wil Ajax-keeper Andre Onana naar Olympique Lyon halen

EK-finale Schotten smeken Mancini en Italië: ‘Red ons, we kunnen dit niet wéér 55 jaar aanhoren’

10 juli Als we het Engelse gezang tijdens het huidige EK moeten geloven, wint Engeland morgen van Italië in de EK-finale. Football's coming home in dat geval. In Schotland bidden ze vooral dat niet Engeland maar Italië wint.