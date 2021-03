Peter Sagan slaat Strade Bianche over

Eurosped maatje te klein voor de kampioens­pou­le

1 maart VROOMSHOOP De opdracht was kraakhelder, maar ook moeilijk. Alleen een 3-0 of 3-1 zege op Sliedrecht Sport zou Eurosped het ticket naar de kampioenspoule opleveren. Het geloof in een goede afloop was gistermiddag van korte duur, de Vroomshoopse eredivisionist verloor kansloos met 3-0.