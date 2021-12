Peter Wright eenvoudig naar derde ronde WK darts, cultheld Paul Lim direct onderuit

De avondsessie op dag drie van het WK darts zit erop. Het absolute hoogtepunt in het Alexandra Palace in Londen was de fenomenale negendarter van debutant William Borland. Verder plaatste Peter ‘Snakebite’ Wright zich eenvoudig voor de derde ronde en was het wereldkampioenschap voor cultheld Paul Lim alweer na één partij voorbij.

Wright, wereldkampioen van 2020 en nummer twee van de wereld, had weinig moeite met de Engelsman Ryan Meikle. De 51-jarige Schot moest even in zijn ritme komen, maar liep vervolgens snel weg bij de 25-jarige Engelsman.

Alleen in de eerste set ondervond Wright wat tegenstand, omdat hij wat zoekende was met zijn materiaal. Meikle, donderdag in de eerste ronde nog met 3-0 te sterk voor de pas 16-jarige Fabian Schmutzler, kwam er tegen Wright niet aan te pas en gooide een gemiddelde van nog geen tachtig punten per drie pijlen. Dat was zo'n tien punten lager dan in zijn partij tegen Schmutzler.



Wright profiteerde, liet Meikle nooit in de wedstrijd komen en mag na kerst terugkeren voor de derde ronde. Wright pakte twee jaar geleden de titel in Londen door Michael van Gerwen in de finale te verslaan. Vorig jaar werd hij als titelhouder al in de derde ronde uitgeschakeld.

Eerder op de avond baarde de debuterende Schot William Borland opzien door een ninedarter te gooien in de beslissende leg: de stand was 2-2 in sets én 2-2 in legs tegen de 21-jarige Engelsman Bradley Brooks. Met zijn beslissende worp gooide Borland een score van 144 uit, waarna de fans in Alexandra Palace het uitschreeuwden.

De 25-jarige Borland is de mondiale nummer 65. Als hij het dit toernooi presteert om nóg een negendarter te gooine, ontvangt hij een bonus van 50.000 Engelse pond, omgerekend bijna 60.000 euro. Lees hier meer over de negendarter van Borland.

Oudste deelnemer ooit

Paul Lim mag zich de oudste deelnemer ooit op een PDC WK noemen. De 67-jarige darter uit Singapore deed voor de 26ste keer mee aan een wereldkampioenschap: twaalf keer bij de BDO en dit was zijn veertiende optreden bij de PDC. Een succes werd het niet. Lim verloor met 3-2 van de Engelsman Joe Murnan. Beide darters kwamen niet boven de tachtig gemiddeld.



Voor Lim, die de bijnaam ‘The Singapore Slinger’ heeft, zit het WK 2022 er dus al na één wedstrijd op. Murnan speelt in de tweede ronde tegen zijn landgenoot Nathan Aspinall, de nummer tien van de wereldranglijst.

Smith vs. Smith

Het publiek in het Alexandra Palace kreeg ook een duel te zien tussen twee achternaamgenoten: Ross Smith uit Engeland tegen Jeff Smith uit Canada. Het was Ross Smith die overtuigend met 3-0 won en zich plaatste voor de tweede ronde. Daarin is landgenoot Stephen Bunting, nummer zestien van de wereld, de tegenstander.

Morgen komt Van Gerwen voor het eerst in actie. Hij neemt het in de avondsessie op tegen de Engelsman Chas Barstow. In de middagsessie speelt Chris Landman tegen een andere Engelsman: Ian White. Debutant Landman won donderdag in de eerste ronde nog met 3-0 van voormalig Lakeside-kampioen Scott Mitchell.

Uitslagen avondsessie

Eerste ronde (best of five sets)

• Joe Murnan (Eng) - Paul Lim (Sgp) 3-2

• William Borland (Sch) - Bradley Brooks (Eng) 3-2

• Ross Smith (Eng) - Jeff Smith (Can) 3-0



Tweede ronde (best of five sets)

• Peter Wright (Sch) - Ryan Meikle (Eng) 3-0

