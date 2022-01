Peter Wright wint recordbrekende wedstrijd en staat in WK-finale tegen Michael Smith

WK dartsPeter Wright kan maandagavond voor de tweede keer in zijn loopbaan de Sid Waddell Trophy veroveren. De Schot rekende in een ongekend spektakelstuk in de halve finale van het WK darts af met zijn landgenoot Gary Anderson en treft in de finale Michael Smith.

Het was een heerlijk dartsgevecht tussen de twee 51-jarige Schotten. Zowel Wright als Anderson scoorden er lustig op los en zorgden ervoor dat caller George Noble maar liefst 39 keer de maximale score om moest roepen. Een record, want nog nooit eerder werd er in een wedstrijd zo vaak 180 gegooid en ook slaagde er nog nooit iemand in om individueel meer dan 22 keer 180 te gooien; Wright gooide er in totaal 24 en verbrak daarmee het record van Anderson.



Dat het op een spektakelstuk uit zou draaien, hadden echter niet veel mensen na de 3-0 voorsprong in sets voor Wright verwacht. Maar de ruime achterstand werd door Anderson weggepoetst tot 3-2 en daarna bleef hij in het spoor van Wright, die nog bijna voor de vierde negendarter van het toernooi zorgde maar op dubbel 12 strandde.

Daarna werd de wedstrijd alleen maar beter en mooier. Anderson bleef in het spoor van Wright, maar slaagde er niet in om gelijk te maken. Wright maakte ondertussen geen fout, bleef ijzig koel en scherp op de dubbels. In de tiende set bij een 5-4 voorsprong voor Wright - in de set van Wright - leek Anderson eindelijk op gelijke hoogte te komen, maar een 2-1 voorsprong in legs gaf hij uit handen en Wright maakte weer gelijk. In een alles-of-niets-leg voor Anderson begonnen beide darters met een 180-score, maar was het Wright die via tops een 116-finish gooide en zich zo verzekerde van een finale tegen Smith. Bully Boy won eerder op de avond met 6-3 van James Wade.



,,Wat een wedstrijd was dit", zuchtte Wright na afloop bij RTL7. ,,Mijn doel was om de finale te bereiken, dat is gelukt. Ik hoop dat ik vanavond nog wat uren kan slapen", aldus Wright, die amper terug wilde kijken op de legendarische wedstrijd maar al vooral in zijn hoofd zat bij de finale. ,,Als ik speel zoals vandaag, heb ik een kans", sloot hij met gevoel voor understatement af.

Voor Wright wordt het zijn tweede WK-finale. In 2014 verloor hij met 4-7 van Michael van Gerwen, in 2020 was hij diezelfde Van Gerwen met 7-3 in sets te sterk af. Smith schopte het één keer tot de finale: in 2019 verloor hij van Van Gerwen (3-7).

