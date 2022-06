Petra Kvitova met titel in Eastbourne op zak naar Wimbledon

Donkere wolken boven unieke atletiekge­ne­ra­tie: ‘We zijn slachtof­fer van ons eigen succes’

Achter alle grote successen van een unieke generatie Nederlandse atleten liggen enorme geldzorgen. Ze moeten steeds meer zelf gaan betalen, de Atletiekunie luidt de noodklok en is zwaar teleurgesteld over het geld dat vanuit NOC*NSF naar hun sport vloeit. Een grotere principiële discussie is noodzakelijk. ,,Dit is niet uit te leggen.’’

