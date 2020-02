Petrovic: Djokovic is een voorbeeld voor de hele Balkan

Door Rik Spekenbrink



Met de onaangeroerde champagne voor zijn neus legde Novak Djokovic zondag nog eens uit waar die haast ongeëvenaarde winnaarsmentaliteit vandaan komt. De Balkanoorlog (1991-2001). ,,Ik groeide op in het Servië van de jaren ’90. Door het embargo hadden we niets, we moesten in de rij gaan staan voor brood, melk en water. Het was zwaar, dat soort ervaringen maakt je sterker en hongeriger voor succes, wat je later ook gaat doen in het leven. Ik dwing mezelf terug te denken aan waar ik vandaan kom, daar raak ik altijd geïnspireerd en gemotiveerd door en dan vind ik nog een extra versnelling als het tegenzit.”