Philippe Gilbert neemt afscheid op ‘zijn’ Cauberg: ‘Ik heb altijd kunnen genieten van het leven’

Naast zijn wereldtitel in 2012, veroverde Gilbert ook vier van de vijf wielermonumenten. Hij won de Ronde van Lombardije (2009, 2010), Luik-Bastenaken-Luik (2011), de Ronde van Vlaanderen (2017) en Parijs-Roubaix (2019). De Amstel Gold Race won hij in 2010, 2011, 2014 en 2017. Gilbert begon zijn carrière bij Française des Jeux en bleef zeven jaar voor die Franse ploeg rijden. Daarna kwam hij uit voor Silence - Lotto, dat later Omega Pharma-Lotto werd, en voor BMC, Quick-Step en Lotto-Soudal. De Belg won ook etappes in alle drie de grote wielerrondes: zeven in de Vuelta, drie in de Giro d’Italia en één in de Tour de France.

‘Altijd kunnen genieten’

Bij Het Laatste Nieuws vertelde Gilbert over zijn afscheid in Valkenburg. “Het was mooi om dat hier te mogen doen. Nu is het officieel. Het is gedaan. Onderweg was het koud en nat, maar het was leuk", keek hij terug. ,,Het was belangrijk dat mijn dierbaren hier waren. Ik wilde niet alleen staan op het podium. Ze waren belangrijk in mijn carrière.”



Na de finish ging een biertje er snel in bij Gilbert. ,,Ja, dat kan ik nog goed hè", lachte de Belg. ,,Ik heb altijd kunnen genieten van het leven. Niet overdreven, maar dat kan wel de reden zijn waarom ik na twintig jaar prof nog altijd gemotiveerd kon zijn. Met welk gevoel ik bovenkwam op de Cauberg? Ik heb alles gegeven, het was best zwaar. Vanavond volgt nog een privédiner met alle mensen met wie ik gewerkt heb de laatste twintig jaar.”