Piepjonge Kooij rijdt ineens naast wereldkampioen: ‘Genieten komt straks pas met een hamburger’

Door Daniël Dwarswaard



In de finishstraat in Ninove is Olav Kooij helemaal kapot. Zijn eerste koers bij de profs zit er net op. Dat hij ruim dertig kilometer voor de finish nog op beeld is in die honderdduizenden huiskamers, is meer dan hij ’s ochtends bij de start in Gent durft te hopen. Daar rijdt hij dan ineens in een kopgroepje met wielersterren als wereldkampioen Julian Alaphilippe en Greg Van Avermaet. Terwijl werken voor de ploeg ’s ochtends nog het plan is.