Pieters sprint naar zege in slotetappe Women's Tour

Poels snelt naar zege in bergrit Dauphiné

17:07 Wout Poels heeft de zevende en voorlaatste rit in de Critérium du Dauphiné gewonnen. De Limburger had een ultieme demarrage in huis op de lastige slotklim. Adam Yates is zijn gele trui kwijt, Jakob Fuglsang werd tweede en is de nieuwe leider.