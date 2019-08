Pieters sprint voor eigen publiek naar Europese titel

Amy Pieters heeft in Alkmaar het EK wegwielrennen voor vrouwen gewonnen. In een sprint was ze sterker dan haar mede-aanvalsters Elena Cecchini en Lisa Klein. Voor Nederland is het na Anna van der Breggen (2016) en Marianne Vos (2017) de derde Europese wegtitel bij de vrouwen.

Revanche

De vorige editie van het EK draaide voor de Nederlandse vrouwenploeg op een teleurstelling uit. Terwijl Anna van der Breggen samen met de Italiaanse Elisa Longo Borghini in kansrijke positie aan de leiding reed, was de rest van de Nederlandse ploeg er niet gerust op en reden ze het gat in dienst van Marianne Vos dicht. Het draaide op een sprint uit, maar de zege ging niet naar een Nederlandse renster. Marta Bastianelli uit Italië profiteerde en pakte in Glasgow de Europese titel. De ‘onbegrijpelijke tactiek’ zorgde voor kopzorgen bij toenmalig bondscoach Thorwald Veneberg.

De huidige bondscoach Koos Moerenhout had in Alkmaar niet de beschikking over Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten, maar desalniettemin verscheen de Nederlandse ploeg met drie absolute topfavorieten aan de start. Met tien rondjes dwars door het centrum van Alkmaar op het menu werd er niet op een sprint gewacht, terwijl Lorena Wiebes, Marianne Vos en Kirsten Wild allemaal over een sterk eindschot beschikken. Amy Pieters werd met meer dan 70 kilometer te gaan vooruitgeschoven en kreeg met Lisa Klein (Duitsland) en Elena Cecchini (Italië) twee rensters van de beste wielerlanden mee. In het peloton viel het compleet stil.

Vos leidt achtervolging

Op het moment dat de voorsprong was gegroeid tot meer dan twee minuten gingen de Britse vrouwen zich met het koersverloop bemoeien. Zij kregen hulp van de Belgen, al was hun kopvrouw Lotte Kopecky eerder in de wedstrijd nog tegen de grond gegaan. Met nog iets meer dan twee rondes te gaan was er nauwelijks iets van de achterstand afgesnoept en leek het uitgedunde peloton genoegen te nemen met een ereplaats. Bij het ingaan van de voorlaatste ronde veranderde de situatie. Door toedoen van vooral Vos werd de voorsprong gehalveerd. Later kreeg ze ook steun van Brand en de Italiaanse vrouwen. Het zag er plots een stuk minder rooskleurig uit voor de koplopers en de situatie deed erg veel denken aan het EK van 2018.

Met een voorsprong van 45 seconden gingen Pieters, Klein en Cecchini de 11,5 kilometer lange slotronde in. Het beloofde een spannende finale te worden met een gevecht tussen de leidsters en het peloton, maar al heel snel viel het stil in de uitgedunde groep. De voorsprong van de leidsters groeide weer en Pieters stond voor de zware taak om het Canyon-duo te verslaan. Klein probeerde op kousenvoeten Pieters te verrassen, maar dat lukte niet. Het draaide op een sprint uit en daarin stond er geen maat op Pieters. Cecchini veroverde het zilver voor Klein.



Wiebes won de sprint van het peloton en legde beslag op de vierde plaats. Ook Wild (6de) finishte van voren.