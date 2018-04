Pieters wint tweede etappe in Healthy Ageing Tour

Amy Pieters heeft de tweede etappe van de Healthy Ageing Tour gewonnen. De rit eindigde na 131 kilometer in het Groningse Grootegast. Pieters, die rijdt voor Boels-Dolmans, versloeg in de sprint haar Britse medevluchtster Alice Barnes.

Ze nam de leiderstrui over van haar ploeggenote Anna van der Breggen, die op ruim een halve minuut achter het tweetal wel de sprint om de derde plaats won.

,,Barnes en ik waren net voor onze ultieme ontsnapping ook al weg met vijf anderen, maar daar zat ook Lisa Brennauer bij en met haar mocht ik niet doorrijden'', analyseerde Pieters. ,,Toen we waren teruggehaald, ging Barnes nog een keer. Ik reageerde en toen waren we samen weg. In de sprint was het close, maar ik haalde het gelukkig."

Pieters, woensdag zesde in de openingstijdrit, is bezig aan een sterk jaar. Ze won eerder al de Ronde van Drenthe en werd tweede in Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. In die laatste koers won ze de sprint achter haar ontsnapte ploeggenote Van der Breggen.