Pijnlijke aftocht thuisfavoriet Osaka na kansloze nederlaag

Franssen buigt voor topfavo­riet Abgegenou in kwartfina­les, De Wit klaar

7:10 Judoka Juul Franssen is in Tokio uitgeschakeld in de strijd om olympisch goud. De Nederlandse verloor in de kwartfinales in de klasse tot 63 kilogram van vijfvoudig wereldkampioene Clarisse Abgegenou uit Frankrijk.