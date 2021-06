Pikorde schommelt, maar jaar pas net begonnen: ‘Verstappen zit waar hij moet zitten’

Door Arjan Schouten



De pikorde in de Formule 1, is die veranderd nu Max Verstappen voor het eerst in zijn carrière als WK-leider aan een grand prix begint? Stel de vraag in Azerbeidzjan en iedereen houdt een slag om de arm. Het ontzag voor de dominante Mercedes-machine blijft na één dramatisch weekend in Monaco nog altijd gigantisch. Het verschil in het constructeurskampioenschap is slechts één puntje in het voordeel van Red Bull Racing. Bij de coureurs staat Verstappen er pas vier voor op Lewis Hamilton.