Pinot moet nog drie weken rust houden met beenblessure

Pinot stapte vrijdag al vroeg in de 19e etappe van de Tour de France af wegens een blessure aan zijn linkerbeen. ,,Pinot heeft dinsdag extra onderzoeken gehad en die wijzen op een blessure aan zijn linkerdijbeen”, aldus Groupama-FDJ in een verklaring.



Pinot was bezig aan een uitstekende Tour. De 29-jarige renner stond op de vijfde plek in het algemeen klassement toen hij besloot af te stappen. Pinot liep de blessure een dag eerder op toen hij met zijn dijbeen in botsing kwam met een stuur van een fiets van een andere renner.