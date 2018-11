Pirelli blijft bandenleverancier Formule 1

LIVE | Verstappen wil vlammen in laatste Grand Prix van 2018

12:56 In Abu Dhabi wordt vanaf 14.10 uur de laatste Grand Prix van 2018 verreden. Voor Max Verstappen een succesvol jaar met een recordaantal podiumplekken en twee overwinningen. In de avondrace wil Verstappen nog één keer kunnen vlammen, een derde plek in de WK-stand is nog mogelijk.