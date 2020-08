Pirelli onderzoekt plofbanden: ‘Mogelijk lag er rommel op het circuit’

Oud FC Twen­te-verdediger Douglas speelt voor het eerst mee bij Go Ahead Eagles

2 augustus DEVENTER - Oud FC Twente-ster Douglas heeft zijn rentree in het betaalde voetbal gemaakt bij Go Ahead Eagles. Dit gebeurde in het oefenduel tegen Telstar. De Braziliaan mocht van trainer Kees van Wonderen de tweede helft invallen. Hij heeft enkele seizoenen niet meer gespeeld.