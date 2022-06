Pirlo nieuwe trainer van Fatih Karagümrük, Darwin Núñez op weg naar Liverpool

Critérium du Dauphiné Primoz Roglic neemt leiders­trui Wout van Aert over na tweede plek in koningin­nen­rit

Primoz Roglic is de nieuwe leider van het algemeen klassement van Critérium du Dauphiné. De renner van Jumbo-Visma eindigde in de koninginnenrit (134,8 kilometer) achter de Spaanse winnaar Carlos Verona, maar het was genoeg om de gele trui van Wout van Aert over te nemen.

11 juni