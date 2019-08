Piroe wil de eredivisie in, Coutinho naar Bayern

Spaanse media kritisch op Barça, maar sparen De Jong

De Catalaanse kranten zijn vanochtend kritisch op een 'chaotisch' FC Barcelona 'zonder kruit' dat gisteravond in de laatste minuut verloor van Athletic Club de Bilbao. Evenmin was er lof voor een in de Liga debuterende Frenkie de Jong, maar de Nederlander wordt wel gespaard door de media. Als cijfer krijgt hij een 5, wat in Spanje net een voldoende is, en een 6.