Pittsburgh Pirates All-Star Felipe Vázquez beschuldigd van seksueel misbruik

samenvatting Hakim Ziyech geniet: ‘Al draafden we soms te ver door’

0:44 Met grote glimlach op zijn gezicht wandelde Hakim Ziyech na de thuiszege van Ajax op Lille OSC (3-0) naar de kleedkamer. ,,Het was soms genieten", zei hij. ,,Misschien draafden we een beetje te ver door. Daardoor gingen zij ook schoppen. Maar hier zijn we wel voetballer voor geworden."