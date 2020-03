Plaatjes draaien bij het F1-circus? Bel even met Van Lottum!

Door Arjan Schouten



De beelden gingen de wereld over. Armin van Buuren, die een kwartier voor de start van de Chinese grand prix nog een live-set draaide in de garage van Red Bull Racing, met Max Verstappen aan zijn zijde. Bijna twintig miljoen keer bekeken op Facebook. Of die set van dj Tiësto, meteen na afloop van de race in Mexico, naast het podium. ,,Alles heeft hij al gedaan. Heel de wereld gezien, overal gedraaid. Maar na dat optreden stuurde Tiësto me nog een appje hoe tof hij het wel niet vond.’'