Play-offs hangen aan een zijden draadje voor De Graafschap na gelijkspel tegen Jong PSV

Om de spanning in de eerste divisie te vergroten werd in 1973, na een magistraal idee van toenmalig FC Wageningen-voorzitter Ab Wit, de nacompetitie in het leven geroepen. De Graafschap won de eerste editie en promoveerde later nog vijf keer via het toetje naar de eredivisie. De Superboeren waren huisarts Wit, die maandag zijn laatste adem uitblies, dus enorm dankbaar voor zijn creativiteit.



Alleen is het nog allerminst zeker of De Graafschap aan de play-offs, die op maandag 9 mei beginnen, deel mag nemen. Door de enorme lading verliespunten in thuiswedstrijden (37 in de negentien duels op De Vijverberg) heeft de Achterhoekse ploeg zich in een situatie gemanoeuvreerd waarin ze afhankelijk is van andere clubs.