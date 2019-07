Pliskova en tweevoudig kampioene Kvitova uitgeschakeld

Pliskova serveerde zelfs nog voor de wedstrijd, op 5-4 en 11-10, maar die wist ze niet te verzilveren. Bij 12-11 kreeg Muchova op de service van Pliskova drie matchpoints. De eerste twee wist de nummer 3 van de ranglijst nog weg te werken, de derde verzilverde Muchova door een netbal. De 22-jarige Muchova staat pas voor het eerst op het hoofdtoernooi van Wimbledon. Ze had zich zonder setverlies geplaatst voor de vierde ronde. Ze treft nu de Oekraïense Elina Svitolina. Pliskova won in aanloop naar Wimbledon met overtuiging het grastoernooi van Eastbourne. Vorig jaar kwam ze in Londen ook niet verder dan de vierde ronde.

Kvitova uitgeschakeld

Ook Petra Kvitova kan naar huis. De tweevoudig kampioene verloor van de Britse Johanna Konta in drie sets: 4-6, 6-2, 6-2. Het bleef lange tijd onzeker of de Tsjechische mee zou kunnen spelen vanwege een armblessure.



Kvitova was in 2011 en 2014 de winnares in Londen. Konta haalde in 2017 de halve finales, waarin ze verloor van Venus Williams.