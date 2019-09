Pliskova gaat in Zhengzhou voor vierde toernooizege van het jaar

Wéér een goal Goudhaan­tje Weghorst woest op de VAR: ‘Het is simpel, die bal was uit’

9:56 Wout Weghorst was met zijn derde treffer van het seizoen weer belangrijk voor VfL Wolfsburg, gisteravond op bezoek bij Fortuna Düsseldorf (1-1). Hoewel de Nederlander verder werkte aan zijn imponerende cijfers in de Bundesliga was de oud-spits van AZ vooral ook heel boos. De 1-0 van Fortuna Düsseldorf had volgens hem niet mogen tellen.