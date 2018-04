Pliskova pakt eerste titel van het jaar in Stuttgart

Drama compleet: FC Twente degradeert voor het eerst sinds 35 jaar

16:26 ARNHEM – FC Twente is officieel gedegradeerd. De ploeg van trainer Marino Pusic verloor zondagmiddag op bezoek bij Vitesse kansloos met 5-0. Door de nederlaag kan FC Twente niet meer van de achttiende plek afkomen, waardoor degradatie onafwendbaar is geworden. Het is de tweede keer dat FC Twente degradeert in de clubhistorie, na de degradatie in 1983.