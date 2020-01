Pliskova verslaat Osaka en gaat voor derde titel in Brisbane

De 27-jarige Tsjechische won het toernooi van Brisbane in 2017 en was vorig jaar opnieuw de sterkste. Ze bereikte daarna op de Australian Open de halve finales, waarin Osaka te sterk bleek. De Japanse pakte vervolgens de grandslamtitel in Melbourne. Zaterdag kwamen de voormalige nummers 1 van de wereld elkaar in Brisbane weer tegen.



Osaka had in de kwartfinales Kiki Bertens in drie sets verslagen. De 22-jarige Japanse moest het daarna in een partij van bijna 3 uur echter afleggen tegen Pliskova, die de Amerikaanse Madison Keys in de finale treft. Keys versloeg met Petra Kvitova een landgenote van Pliskova: 3-6, 6-2, 6-3.