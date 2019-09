Plísková verslikt zich, Barty blijft nummer 1 van de wereld

Plísková kon in Wuhan de koppositie van Barty overnemen. Als Plísková beter zou presteren dan Barty, kon ze net als in 2017 lijstaanvoerder worden. Waar Barty haar partij in de derde ronde tegen Sofia Kenin zonder moeite won, had Plísková het erg lastig met Yastremska. De eerste set ging in amper 23 minuten met 6-1 verloren en in de tweede set kon ze ook weinig tegenstand bieden. Bij een 5-4 stand kreeg Plísková nog een breekpunt om de partij te kantelen, maar twee punten later sloeg Yastremska op haar eerste wedstrijdpunt toe. Het eindigde in 6-1 en 6-4.



Door de nederlaag van Plísková blijft Barty de nummer 1 van de wereld. In de kwartfinales neemt Barty het op tegen Petra Martic. De andere kwartfinalewedstrijden gaan tussen Elena Rijbakina en Alena Sabalenka, Alison Riske en Elena Svitolina en tussen Yastremska en de winnares van de partij Petra Kvitova-Sloane Stephens.