Pliskova weer naar WTA Finals

De Tsjechische zegevierde dit jaar ook al in Brisbane, Rome en Eastbourne. ,,Het is altijd een doel om de WTA Finals te halen, ik ben er trots op dat me dit voor de vierde keer is gelukt", zei de nummer 2 van de wereld, die dit seizoen de meeste partijen won op de WTA Tour (49). De Australische Ashleigh Barty, de aanvoerster van de wereldranglijst, ontving vorige week al een ticket voor de 'Finals' in Shenzhen, van 27 oktober tot en met 3 november.