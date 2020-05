Ploeg Marianne Vos in onzekerheid over geldschieter

Lastig

,,Wij snappen dat mensen zich afvragen of er consequenties voor CCC-Liv zijn. Het is echter lastig om daar heel concreet in te zijn,’’ zegt Van den Boom die op de hoogte is van de problemen bij de mannenploeg van CCC. ,,Het is onmogelijk om nu al te zeggen hoe de wereld er over een paar maanden uitziet en hoe tegen die tijd het sponsorklimaat ervoor staat. Wij zijn in gesprek met CCC en onze sponsoren om te zien hoe we zo goed mogelijk kunnen anticiperen op ontwikkelingen die eventueel op ons pad komen.’’



Vos is de kopvrouw en blikvanger van de CCC vrouwenploeg. De succesvolste wielrenster aller tijden onderging afgelopen januari een operatie om een knik in haar liesslagader ongedaan te maken en was voornemens in het voorjaar weer wedstrijden te rijden.