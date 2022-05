Ploeg Pogacar legt 17-jarig Zwitsers multitalent vast: ‘Ik hou van alle disciplines’

De Zwitser veroverde vorig jaar bij de junioren nationale titels in het veld, op de baan en op de weg (tijdrijden). Hij werd begin dit jaar bij de WK veldrijden in Fayetteville wereldkampioen bij de junioren.



,,Ik ben een allround renner, ik hou van alle disciplines”, aldus Christen. ,,Ik vind het leuk om mezelf uit te dagen, of het nou op de weg, op de baan of in het veld is. Veldrijden en mountainbiken zitten ook in mijn hart. Ik hoop dat ik alles de komende jaren bij Team Emirates kan blijven combineren.”