Ploeg Tadej Pogacar strikt nieuwe renner (30) door goede prestaties op wielerapp

Directeur Mauro Gianetti van UAE Team Emirates gaf op de website van de ploeg tekst en uitleg bij de opmerkelijke transfer. ,,Hoewel hij in het verleden wat goede resultaten op de weg heeft behaald, kwam hij echt bij ons op de radar door zijn prestaties op Whoosh. Gedurende het jaar gebruiken onze renners Whoosh, aangezien het vanwege het weer niet altijd mogelijk is om buiten te trainen. In sommige van die races zagen we de naam van Michael bovenaan de eindstanden opduiken, waarna we contact hebben gezocht”, aldus Gianetti.

Vink reed de laatste jaren voor verschillende continentale ploegen. Hij won in 2012 de nationale titel in Nieuw-Zeeland en was drie jaar later de beste tijdrijder van het land. ,,Dit is de start van een nieuw hoofdstuk in mijn carrière en ik kan niet wachten om te zien wat ik kan doen in een WorldTour-peloton”, aldus de Nieuw-Zeelander.