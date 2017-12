Ploeg van Blaak en Van der Breggen gaat langer door

Het Boels-Dolmans Cycling Team is ook de komende jaren actief in het vrouwenwielrennen. Boels Rental en Dolmans Landscaping Group verlengden vandaag hun sponsorcontract tot en met het einde van 2020, het jaar van de Olympische Spelen in Tokio.