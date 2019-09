Ploeg Van der Breggen moet op zoek naar nieuwe sponsor

,,We willen op hetzelfde niveau blijven presteren en de ploeg uitbreiden. Ik ben ervan overtuigd dat we verdergaan”, zei ploegleider Danny Stam tijdens een persbijeenkomst in Harrogate, waar momenteel de WK wielrennen plaatsvinden.

Van der Breggen was even overgekomen uit het hotel van de Nederlandse ploeg. De titelverdedigster zaterdag in de wegrace benadrukte hoe sterk de ontwikkeling van het vrouwenwielrennen momenteel is. ,,Toen ik begon was eigenlijk alleen het WK op tv. Ik moest familie en vrienden vaak vertellen wat ik aan het doen was. Nu horen we bij de populairste sporten. Het is een opkomende markt”, vertelde Van der Breggen, ook de regerend olympisch kampioen.