Ploeg Van Empel dreigt Giro te missen na positieve dopingtest De Bonis

Zorgen bij Mercedes na GP Bahrein: ‘We hebben een snellere auto nodig, zo simpel is het’

11:50 Hoewel Lewis Hamilton het seizoen afgelopen weekend opende met de overwinning in Bahrein, is het vertrouwen bij Mercedes daardoor niet toegenomen. Andrew Shovlin, de ­opper-engineer bij de toprenstal, concludeert dat de RB16B van Max Verstappen het hele weekend sneller was.